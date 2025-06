Fernando Alonso e Lewis Hamilton hanno regalato emozioni contrastanti durante il terzo allenamento libero in preparazione del Gran Premio del Canada 2025 di Formula 1.

Alonso, che continua a far parlare di sé con Aston Martin, ha chiuso la sessione al sesto posto, registrando un tempo di 1:12.247 e restando a un soffio dietro a Max Verstappen.

Nel frattempo, il pilota britannico, ora in Ferrari, ha fatto un'ottima prestazione raggiungendo il quarto posto, con una distanza di soli 0.251 secondi da George Russell.

Lando Norris si è distinto con il giro più rapido della sessione, segnando 1:11.799 e superando Charles Leclerc per appena 0.078 secondi. A completare il Top 10 troviamo Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Carlos Sainz e Alexander Albon.

Franco Colapinto ha invece migliorato lievemente la sua posizione, concludendo al 17° posto e chiudendo la classifica dei tempi.

FP3 GP del Canada 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 George Russell 4 Lewis Hamilton 5 Max Verstappen 6 Fernando Alonso 7 Kimi Antonelli 8 Oscar Piastri 9 Carlos Sainz 10 Alexander Albon 11 Isack Hadjar 12 Pierre Gasly 13 Liam Lawson 14 Lance Stroll 15 Oliver Bearman 16 Esteban Ocon 17 Franco Colapinto 18 Nico Hulkenberg 19 Gabriel Bortoleto 20 Yuki Tsunoda

Cosa è successo nella FP2 del GP del Canada?

Fernando Alonso ha nuovamente stupito durante la FP2 del Gran Premio del Canada, dimostrando qualità con la sua Aston Martin. Il due volte campione del mondo si è assicurato il quinto miglior tempo, superando le vetture di squadre come McLaren, Ferrari e Red Bull.

Max Verstappen, invece, ha faticato e si è fermato al nono posto. A guidare la classifica, con un tempo di 1:12.123, c'è stato George Russell, che ha distaccato Lando Norris per appena 0.028 secondi, piazzandosi davanti anche a Kimi Antonelli e Alexander Albon.

Nel resto del Top 10 troviamo Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Liam Lawson, mentre Franco Colapinto ha chiuso l’allenamento all’ultimo posto, dal momento che Lance Stroll e Charles Leclerc non sono riusciti a registrare un giro.

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Canada?

Carlos Sainz punta alla vittoria al Gran Premio del Canada dopo la prima sessione di prove libere del fine settimana. Il pilota madrileno ha fatto segnare il terzo tempo più veloce, a soli 0,082 secondi dal compagno di squadra Alexander Albon.

Max Verstappen ha fatto segnare il giro più veloce. Dietro i piloti Williams si sono classificati George Russell, Lewis Hamilton e Isack Hadjar. La sessione è stata un disastro per la McLaren, che ha concluso molto indietro rispetto alla vetta, conquistando solo il settimo posto con Lando Norris.

Dietro al britannico c'era Liam Lawson, seguito da Pierre Gasly e da Charles Leclerc, che ha avuto un incidente. Fernando Alonso ha concluso 12°, davanti a Kimi Antonelli e Oscar Piastri.

La situazione di Franco Colapinto rimane preoccupante, visto che ha concluso penultimo per tutta la sessione. Questo è il risultato della Prima sessione di prove libere per il Gran Premio del Canada 2025 in F1.

GP Canada FP1 2025

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Alexander Albon 3 Carlos Sainz 4 George Russell 5 Lewis Hamilton 6 Isack Hadjar 7 Lando Norris 8 Liam Lawson 9 Pierre Gasly 10 Charles Leclerc 11 Yuki Tsunoda 12 Fernando Alonso 13 Kimi Antonelli 14 Oscar Piastri 15 Lance Stroll 16 Gabriel Bortoleto 17 Oliver Bearman 18 Esteban Ocon 19 Franco Colapinto 20 Nico Hulkenberg

