I tifosi rimarranno DELUSI dal nuovo messaggio di Hamilton

Lewis Hamilton ha inviato un messaggio che potrebbe deludere molti dei suoi tifosi.

Ai media, dopo la sessione di qualifiche del Gran Premio del Canada, il sette volte campione del mondo ha commentato: "Abbiamo dato il massimo con la configurazione della vettura.

"Abbiamo lavorato intensamente per tutto il weekend per migliorarne le prestazioni, ma non credo che la macchina possa essere molto più veloce. Non penso proprio di poter competere con i leader in pista e dobbiamo accettare questa realtà.

"Charles ha iniziato bene il suo giro, ma purtroppo non è riuscito a portarlo a termine. Forse mancavano soltanto pochi decimi, anche se questo non lo avrebbe posizionato in cima alla griglia.

"Inoltre, gli altri partivano con pneumatici medio-uso e non ci è chiaro perché non li abbiamo considerati, dato che ci era stato detto che il morbido fosse la scelta migliore. Per questo motivo lo abbiamo scelto."

Correlato: Leclerc ESPLODE dopo il disastro nelle qualifiche del GP del Canada

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato