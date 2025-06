Leclerc ESPLODE dopo il disastro nelle qualifiche del GP del Canada

Charles Leclerc ha vissuto un momento di grande frustrazione dopo una prestazione deludente in qualifica per il Gran Premio del Canada.

Il pilota monegasco, intervenuto subito dopo la sessione a Montreal e parlando alla stampa, ha commentato: "Sono estremamente frustrato. Oggi la vettura ha dato prova di buon ritmo, ma non siamo riusciti a sfruttarla al massimo.

"Quando si va così in qualifica non si prova alcuna soddisfazione. Non so se sia stata la scelta giusta partire prima, considerando che Isack era davanti a appena 100 metri; con questo tipo di macchina e su un circuito come questo la presa si perde completamente.

"Il ritmo era lì e la vettura sembrava in grado di puntare alla pole, però qualcosa si è totalmente disgregato e non riesco a nascondere il mio disappunto. Appena sceso dal bolide, ero visibilmente scosso."

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

