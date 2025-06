Leclerc ripete la sua affermazione "Sono stupido" dopo l'incidente in Canada

Charles Leclerc ha ripetuto il celebre messaggio "sono stupido" commentando il contatto in FP1 durante il Gran Premio del Canada.

In un'intervista a SkySports riguardo all'incidente a Montreal, il pilota monegasco ha ammesso: "Prima di tutto, mi dispiace profondamente per la squadra. È stato davvero un incidente stupido.

"Avevo un blocco e credevo di poter prendere la curva senza problemi, consapevole che avrei finito sull'erba ma convinto che bastasse a evitare il muro. Purtroppo, una volta arrivato sull'erba mi sono reso conto che lo spazio non era più disponibile.

"Il modo in cui la ruota ha urtato il telaio l'ha danneggiato in modo irreparabile, e non potendo utilizzare due telai nello stesso giorno, ho dovuto passare l'intera giornata lontano dalla vettura.

"La parte positiva è che mi sentivo estremamente sicuro con quell'auto, eravamo molto competitivi e questo non intacca la mia fiducia, sono certo che non rovinerà il mio weekend."

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

