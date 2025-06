La scioccante rivelazione di Russell sul suo futuro e su quello di Verstappen

Mercedes è uno dei rari team di Formula 1 che non ha ancora annunciato il pilota per la stagione 2026.

In un'intervista recente, George Russell ha ammesso che il suo futuro con la scuderia rimane incerto, alimentando numerosi interrogativi tra gli appassionati. La grande domanda è se il giovane britannico accoglierà l'offerta di Aston Martin oppure se si aprirà la strada a un eventuale cambio di scenario che potrebbe coinvolgere Max Verstappen, segnando così un punto di svolta per il futuro del team tedesco.

Il pilota ha esordito in Formula 1 nel 2019 e ha trascorso tre stagioni in Williams, dove ha dovuto fronteggiare le difficoltà di una griglia poco competitiva. Nel 2022, dopo la retrocessione di Valtteri Bottas, Russell ha colto l'opportunità di salire a bordo dei Silver Arrows, unendosi al leggendario Lewis Hamilton. Tuttavia, l'introduzione dei nuovi regolamenti tecnici ha posto fine a otto stagioni durante le quali Mercedes vantava la vettura più competitiva, segnando un netto cambiamento nel panorama della massima serie automobilistica.

In soli tre anni e mezzo, il britannico ha conquistato tre vittorie importanti per la scuderia. Le recenti difficoltà di Red Bull Racing hanno alimentato voci su una possibile uscita di Verstappen, scenario che potrebbe inevitabilmente aprire una porta in Mercedes. Inoltre, si parla di un interesse crescente da parte di Aston Martin, che guarderebbe con favore all'ingaggio di Russell, il quale ha dichiarato senza riserve di sentirsi ancora nella fase di incertezza riguardo al suo futuro.

Russell non è invidioso

In un'intervista rilasciata a Motorsport-Total, Russell è stato interrogato sul fatto se provasse invidia vedendo che il suo compagno Kimi Antonelli non ha dovuto trascorrere tre anni in Williams prima di approdare in Mercedes, o se invece la lunga attesa per avere a disposizione una vettura competitiva lo turbasse. Il pilota ha fatto notare, citando esempi storici, che molti talenti come Fernando Alonso, che vinse due titoli nei primi quattro anni con la Renault, o Sebastian Vettel, vincitore di quattro campionati, e perfino Michael Schumacher, che impiegò cinque anni in Ferrari per conquistare il primo titolo, hanno affrontato inevitabili alti e bassi nelle loro carriere. Con questo paragone, Russell ha voluto sottolineare come la pazienza e la costanza siano qualità indispensabili in Formula 1.

Incertezza sul futuro in Mercedes

Russell ha poi commentato: "Questo è il mio quarto anno in Mercedes e il prossimo sarà il quinto." Quando gli è stato chiesto se fosse sicuro di continuare a indossare i colori dei Silver Arrows nella stagione 2026, ha ammesso che nulla è ancora deciso, evidenziando la mancanza di un contratto a lungo termine. Il pilota ha sottolineato come, al di là delle certezze contrattuali, l'importanza risieda nel mantenere prestazioni costanti e nel dare sempre il massimo in pista. Alla fine, secondo lui, non resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione nel competitivo mondo della Formula 1.

