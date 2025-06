Russell rivela il grande cambiamento di Hamilton dopo aver lasciato la Mercedes

George Russell ha recentemente ammesso che il suo rapporto con Lewis Hamilton è cambiato da quando non condividono più la stessa squadra.

I due piloti britannici hanno corso insieme sotto la guida di Toto Wolff tra il 2022 e il 2024, fino a quando Hamilton ha deciso di passare alla Ferrari con l’ambiziosa mira di conquistare un storico ottavo titolo mondiale.

L’arrivo di Russell in Mercedes ha coinciso non solo con la fine di un’era trionfante per il team, ma anche con un evidente calo di rendimento da parte di Hamilton. Con sette titoli alle spalle, quest’ultimo era il pilota di riferimento, mentre Russell, nel ruolo di vice, lo spingeva a dare sempre il massimo. Pochi avrebbero immaginato che l’ex pilota Williams si sarebbe mostrato così competitivo, esercitando una forte pressione che si è manifestata nella scorsa stagione, quando ha superato il campione in fase di qualifiche.

In un’intervista a motorsporttotal.com, Russell ha affrontato la questione sul presunto raffreddamento dei rapporti con Hamilton dopo la separazione dalle Silver Arrows, spiegando che, al contrario, il legame si è in realtà consolidato. “Assolutamente no, anzi. Spesso viaggiamo insieme e fuori pista trascorriamo del tempo chiacchierando, creando un rapporto ancora più stretto”, ha dichiarato il pilota.

Correlato: URGENTE: Hamilton è pronto al PEGGIO se la Ferrari non migliorerà le sue prestazioni

Hamilton, più vicino al suo ex compagno dopo la separazione in F1

Interrogato ulteriormente sui motivi per cui riteneva che il rapporto con Hamilton si fosse rafforzato, il ventisettenne ha sottolineato che l’assenza di una rivalità diretta ha contribuito a cementare il loro legame.

“Onestamente, non posso affermarlo con certezza, ma tra noi c’è un’ottima intesa. Apprezzo davvero la compagnia di Lewis, che, nonostante la costante attenzione dei media lo porti talvolta a un atteggiamento difensivo, sa invece creare una connessione autentica in un contesto più riservato. È un vero piacere avere qualcuno come lui a cui potermi rivolgere, soprattutto in una fase così diversa della sua carriera”, ha spiegato Russell.

Questo clima di collaborazione risulta anche nei risultati in pista. Durante il 2025, Russell ha mostrato costanza, fatta eccezione per un weekend difficile a Monaco, che lo ha portato al quarto posto nella classifica piloti, dietro l’attuale campione Max Verstappen in vista del Gran Premio del Canada. Da parte sua, Hamilton occupa il sesto posto, immediatamente dopo il nuovo compagno di squadra Charles Leclerc, e la distanza di 23 punti alimenta le critiche di chi sostiene che il leggendario pilota abbia ormai superato il periodo migliore della sua carriera.

Guarda il Gran Premio del Canada in 4K UHD con F1 TV Premium. Clicca QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato