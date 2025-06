BOMBA: la Ferrari ha già un sostituto per la sua stella

Ferrari, sotto la guida del team principal Frederic Vasseur, non ha ancora trovato il giusto ritmo in una stagione tanto attesa per l'iconica scuderia italiana.

Il francese è attualmente sotto pressione per il suo futuro e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sta valutando la possibilità di sostituirlo con Antonello Coletta.

Il pilota, già artefice di due vittorie consecutive nelle 24 Ore di Le Mans e in corsa per un terzo successo in vista di questo weekend, potrebbe rappresentare l’alternativa ideale se la situazione non migliora.

Mentre Charles Leclerc sfrutta al massimo le potenzialità della monoposto scarlatta, Lewis Hamilton attraversa momenti difficili con lo stesso veicolo. Sul fronte del campionato piloti, Ferrari sembra ormai esclusa da qualunque possibilità, e il titolo di costruttori appare fuori portata anche per la leggendaria scuderia.

Il circuito di Montmeló, caratterizzato da spazi ridotti per i sorpassi, ha visto diversi piloti lottare fino all’ultimo istante; Mercedes e Red Bull hanno avuto difficoltà a mantenere la costanza, con disguidi come quello di Antonelli e una svolta sregolata di Verstappen che è costato una sanzione.

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

