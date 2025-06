ULTIMA ORA: Charles Leclerc pensa di lasciare la Ferrari

Charles Leclerc sta valutando seriamente un cambio di rotta: il pilota monegasco potrebbe lasciare Ferrari se la squadra italiana non riuscirà a migliorare i propri risultati.

Secondo quanto riferito dal Corriere, in ambienti ristretti sono già emerse delle perplessità sul prolungamento del contratto con la Scuderia, attualmente valido fino al 2029, ovvero quando Leclerc compirà 31 anni.

Pur non essendoci decisioni definitive, le clausole di rescissione presenti nel contratto gli consentono di considerare altre opportunità, soprattutto a partire dal 2026, temendo di trovarsi alla guida di un monoposto rosso incapace di competere efficacemente nel nuovo ciclo di regolamenti.

Com'è la classifica costruttori dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nel campionato costruttori dopo i segnali di risveglio da parte della Ferrari.

Sul circuito di Montmeló non c’è stato molto margine di manovra per i piloti, dato che il layout della pista non consente molti sorpassi chiari, ma alcuni hanno comunque attaccato a fondo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, dato che Antonelli ha dovuto ritirarsi e Verstappen ha perso la testa nel finale, finendo per essere penalizzato. I team che hanno saputo approfittarne al meglio sono stati Ferrari e Sauber.

Una gradita sorpresa è che Racing Bulls continua a mantenere Hadjar costantemente in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren 362 punti

2. Ferrari 165 punti

3. Mercedes 159 punti

4. Red Bull Racing 144 punti

5. Williams 54 punti

6. Racing Bulls 28 punti

7. Haas 26 punti

8. Kick Sauber 16 punti

9. Aston Martin 16 punti

10. Alpine 11 punti

