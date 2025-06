Il controverso like di Hamilton alla Ferrari

Lewis Hamilton ha recentemente attirato l’attenzione sui social dopo aver temporaneamente messo un “mi piace” a un post su Instagram in cui si criticava il team italiano.

Secondo quanto riportato da Motorsport Week, il pilota di Ferrari ha apprezzato un post che metteva in discussione sia le prestazioni della monoposto attuale sia la presunta mancanza di una visione strategica all’interno della scuderia. Hamilton ha ritirato il “mi piace” poco dopo, ma questo breve gesto ha alimentato le speculazioni di un possibile malcontento interno alla Scuderia, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate con il modello SF-25, che al momento lo vede attualmente al sesto posto in campionato.

Parallelamente alle sue attività sui social, circolano voci riguardo a rapporti tesi con il suo ingegnere di gara, Riccardo Adami. Diversi scambi radiofonici sono stati citati come prova di una comunicazione non sempre fluida tra i due, rafforzando l’ipotesi che il pilota stia ripensando al passaggio definitivo alla Ferrari.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

