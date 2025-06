La Ferrari prende una decisione preoccupante per il GP del Canada

Ferrari ha annunciato una decisione che ha destato non poche preoccupazioni in vista del Gran Premio del Canada 2025.

Secondo quanto riportato da AutoRacer.it, il team non prevede di intervenire in maniera sostanziale sull'SF‑25 per la prossima gara, optando per una configurazione dell’ala posteriore a "V‑shape". In particolare, il monoposto tornerà a usare una versione del flap mobile leggermente rivista, simile a quella adottata nelle gare disputate in Arabia Saudita e in Italia.

Questa scelta, sebbene sembri un ritorno alle consuetudini del passato, mira a limitare i rischi dopo le difficoltà registrate durante la stagione 2024. In linea con questa strategia, non sono attesi aggiornamenti rilevanti sull'SF‑25, poiché Ferrari intende riservare nuovi componenti per la fase ultrapista.

Le operazioni, seguite anche dai tecnici di Serra in tutta l’Europa, hanno visto Maranello concentrarsi sul perfezionamento dell’attuale pacchetto, correggendo gli errori che nel 2024 hanno segnato uno dei momenti più critici del campionato. Il GP del Canada, infatti, ha rappresentato un punto dolente nella stagione trascorsa, regalando agli avversari un vantaggio che si è rivelato decisivo nella corsa al titolo.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

