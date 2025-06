Russell ha attaccato dopo l'incidente con Verstappen e lo ha chiamato piagnone

Il Gran Premio di Spagna ha scatenato un acceso dibattito dopo la gara, soprattutto per l’episodio finale tra Max Verstappen e George Russell. Nel podcast F1 Aan Tafel, Rob van Someren non ha esitato a esprimersi, definendo Russell “un moccioso”.

Sotto il sole cocente spagnolo, la giornata è stata segnata da un contatto che sembrava deliberato negli ultimi istanti. Verstappen, visibilmente frustrato nel tentativo di sorpassare la Mercedes, ha spinto la sua Red Bull contro il fianco della vettura di Russell. La FIA ha punito il pilota con una penalità di dieci secondi, sottraendogli inoltre tre punti dalla licenza.

Alla fine della gara, il tetracampeggione ha ammesso di aver toccato Russell in maniera intenzionale. Van Someren non ha risparmiato critiche, dichiarando: “Se devi compiere un’azione del genere, fallo contro Russell. Io ritengo che sia un autentico moccioso”. Il commentatore, 61 anni, ha chiarito di non avere simpatia per il pilota Mercedes.

Van Someren definisce George Russell “un moccioso”

Durante il podcast, Van Someren ha colto l’occasione per intensificare le sue critiche. Commentando l’azione di Verstappen, ha dichiarato: “Se devi agire, fallo contro Russell. Io ritengo che sia un vero moccioso”. Ciò che ha ulteriormente irritato il commentatore è stato il fatto che, a seguito dell’incidente, Russell abbia affermato come i bambini che guardano la TV lo considerino un modello da seguire. La risposta, carica di ironia, è arrivata con un secco: “Che si infilino il pannolino e vadano a dormire”.

