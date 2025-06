Il prossimo fine settimana in Canada, Max Verstappen potrebbe superare Michael Schumacher e Lewis Hamilton.

Nonostante questo storico traguardo sia alle porte, è molto probabile che la scuderia McLaren intervenga per impedire al pilota olandese di realizzare questa impresa. La gara di Montreal segnerà la decima tappa del campionato mondiale di Formula 1 e si disputerà domenica.

Questo evento importante offre a Verstappen l’opportunità di superare il record di tre vittorie consecutive, un traguardo già raggiunto da Michael Schumacher (2002, 2003, 2004), da Lewis Hamilton (2015, 2016, 2017) e addirittura dallo stesso Verstappen (2022, 2023, 2024).

Il record per il maggior numero di vittorie in questo Gran Premio appartiene a Michael Schumacher e Lewis Hamilton, che hanno trionfato sette volte ciascuno. Resta ora da vedere se Verstappen riuscirà a conquistare la sua quarta vittoria consecutiva in Nord America questa domenica.

La Red Bull Racing si troverà a dover affrontare una sfida impegnativa contro le vetture della McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri considerati tra i favoriti per il podio.

Correlato: PERICOLO: Lewis Hamilton potrebbe essere sulla strada del RITIRARSI

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato