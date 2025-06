LEGO chiamato a risolvere la gara più noiosa della F1

Formula 1 è stata recentemente al centro di una proposta sorprendente avanzata da un campione della disciplina, considerata da molti un tentativo maldestro di rendere più emozionante il Gran Premio di Monte Carlo.

Nonostante il prestigio storico dell’evento, il tracciato di Monte Carlo viene spesso criticato per l’eccessiva monotonia che lo contraddistingue nel calendario.

L’avanzamento tecnologico in F1 ha reso i sorpassi così complicati che, secondo alcuni, è quasi impossibile superare un rivale quasi impossibile superare un rivale.

Prima dell’evento in corso, la FIA aveva introdotto la regola obbligatoria delle due soste; tuttavia, questa misura non ha modificato l’assetto delle gare, dando spazio a interessanti proposte per migliorare la competizione.

Due piloti ne hanno sofferto in primis: George Russell e Max Verstappen. Il campione in carica ha dovuto cedere il vantaggio nell'ultima svolta per completare il suo secondo pit stop.

La F1 inondata da proposte stravaganti per Monte Carlo dopo il fiasco del 2025

Il pilota 27enne ha completamente perso la bussola dopo aver trascorso due ore a percorrere le vie di Monte Carlo, arrivando addirittura a suggerire l'installazione di spruzzatori lungo il circuito, un’idea che, secondo GPFans, non entusiasmerebbe certo gli strateghi della Mercedes.

Nonostante il proprio malcontento per il Gran Premio di Monte Carlo, l’idea proposta da Russell si avvicina a quella avanzata dal campione del 1996, Damon Hill. L’ex stella della Williams ha così usato i social per invitare a una revisione del format dell’evento dell’anno prossimo, dopo una recente innovazione nel weekend di gara che ha riscosso notevole successo in pista.

All’inizio di questo mese, sia i tifosi che i piloti hanno potuto assistere a una gara di LEGO F1 che ha sostituito il tradizionale corteo dei piloti nel GP di Miami. Questo divertente evento si è rivelato il momento clou del weekend, strappando persino una risata a Pierre Gasly.

Anche il sette volte campione Lewis Hamilton ha condiviso una registrazione su TikTok in cui si percepisce chiaramente la sua risata, in risposta all’atmosfera rilassata dello spettacolo che – contrariamente alla rigida regola delle due soste della FIA – ha saputo infondere un tocco di novità e divertimento all’intero fine settimana di gare.

Con i piloti meno preoccupati delle conseguenze delle proprie manovre, dei danni alle vetture o delle sanzioni della FIA, l’integrazione di elementi ludici come i set LEGO potrebbe rappresentare l’unico modo per mantenere Monte Carlo nel calendario.

