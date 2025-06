La RICHIESTA della Ferrari per Lewis Hamilton

Ferrari ha richiesto a Lewis Hamilton di reagire alla crisi di risultati in cui si trova attualmente.

Fred Vasseur, responsabile del team, ha dichiarato a AutoRacer.it: “La prima domanda da porsi è dove è possibile migliorare e quali sono le aspettative informative di Lewis.

"Le squadre radio non mi intimidiscono: alcune reazioni possono emergere quando si affronta la velocità di 300 km/h tra le pareti, ma è fondamentale che il dialogo sia costruttivo prima e dopo la corsa.

"Non si tratta di una guerra, bensì di curare i dettagli – parliamo di centesimi – che in una Formula 1 così equilibrata possono fare la differenza tra una partenza in prima o in terza fila, tra un weekend di successo e uno meno brillante.

"Rimangono aspetti importanti da perfezionare: la comprensione della vettura, la configurazione e la comunicazione. È normale, in un cambio di squadra, dover lavorare ancora per ottenere quello che si desidera. La collaborazione, peraltro, si sta rivelando solida".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

