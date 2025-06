Ecco come Antonelli sfrutta Hamilton per brillare in F1

Andrea Kimi Antonelli ha rivelato come Lewis Hamilton lo abbia influenzato durante i suoi primi anni in Formula 1.

Secondo quanto riportato da RacingNews365, il pilota italiano della Mercedes ha commentato così il sette volte campione del mondo: "La dice lunga su Lewis come persona. Ho potuto vedere molto del suo lato umano, non solo come pilota.

"Leggendo il messaggio, mi ha riempito il cuore ricevere un messaggio del genere da una figura così importante di questo sport. Ha fatto così tanto e sta ancora dando il massimo. È uno dei migliori della storia.

"Ricevere un messaggio del genere è incredibile. Conteneva anche qualche consiglio, e lo uso anche come motivazione per uscire e dare il massimo, perché non capita tutti i giorni", ha osservato.

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

