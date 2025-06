Messaggio umiliante lanciato alla Ferrari per la crisi del 2025

Un noto ex pilota ha lanciato un messaggio tagliente contro la Ferrari, a seguito dei risultati della stagione 2025 di Formula 1.

David Coulthard ha raccontato a GPBlog quanto accaduto con la Scuderia in questo campionato: "Guardando la McLaren in tutti questi anni, era praticamente scomparsa. Ferrari, il nome più prestigioso della Formula 1, non è riuscita a trovare la giusta formula.

"Come può essere che Ferrari non vinca in modo costante? Con tutto il supporto internazionale e un enorme potenziale, perché Aston Martin è riuscita a convincere Adrian Newey, mentre Ferrari no? Forse i numeri hanno avuto la meglio?

"Ricordo quando ero con Dietrich [Mateschitz] e si presentò l’opportunità di ingaggiare Adrian. Si trattava di una cifra esorbitante e Dietrich dichiarò: 'Non pagherò tanto per un designer'. Io replicai: 'Pagheresti quella somma per un pilota, e il ruolo di un designer è forse ancora più importante.

"Con una grande vettura anche un pilota medio può vincere, mentre se il mezzo è ordinario, serve un talento straordinario; se entrambi risultano medi, le vittorie rimangono lontane'. Alla fine, hanno capito la situazione, hanno accettato e versato il giusto compenso ad Adrian."

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

