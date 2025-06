La Ferrari svela una novità che potrebbe CAMBIARE il campionato 2025!

Ferrari ha svelato una notizia destinata a rivoluzionare il campionato 2025 di Formula 1.

Il direttore del team, Fred Vasseur, ha dichiarato in un’intervista ad autoracer.it che la Scuderia sta già lavorando su sviluppi mirati a colmare il divario con la McLaren. “Abbiamo alcuni progressi in arrivo”, ha affermato Vasseur.

Sottolineando come non sia ancora tempo di concentrarsi esclusivamente sul 2026, anche se presto ci si dovrà muovere in quella direzione. “Non posso fare promesse ai tifosi, ma vi assicuro che daremo il 200% senza tregua, mentre gli altri riposano.

"È un approccio entusiasmante: il 2026 partirà da zero e rappresenterà una sfida del tutto nuova”, ha aggiunto il capo scuderia.

Correlato: La Ferrari prende una decisione chiave per il resto della stagione 2025

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato