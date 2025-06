La Ferrari prende una decisione chiave per il resto della stagione 2025

Ferrari ha preso una decisione fondamentale per il resto della stagione 2025 di Formula 1.

Secondo informazioni raccolte da AMuS, il team italiano ha optato per continuare lo sviluppo della SF-25 in vista delle prossime gare, evitando interventi troppo radicali che potrebbero alterare l’equilibrio attuale.

La scelta, mantenuta con una certa cautela, è parte di una strategia più ampia volta a potenziare le performance senza rischiare una spesa eccessiva. Si vocifera, infatti, che l’obiettivo sia quello di intervenire sul sistema delle sospensioni per raggiungere in maniera più rapida la finestra ottimale di prestazione dei pneumatici.

“In questo modo le gomme raggiungeranno il loro range ideale senza essere sollecitate eccessivamente durante le sessioni in pista o nelle simulazioni di gara”, si apprende dalla stessa fonte tedesca.

I dettagli su tempistiche e portata degli aggiornamenti rimangono ancora avvolti nel mistero, lasciando spazio a numerose ipotesi sulle possibili modifiche che Ferrari intende apportare per mantenersi competitiva in una stagione molto combattuta.

Come si è posizionato il Campionato Costruttori dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha sancito il dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Montemeló per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso, ma ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, con Antonelli costretto al ritiro e Verstappen che ha dato di matto nel finale, ricevendo infine una penalità. Chi ha sfruttato al meglio la gara è arrivato secondo, dietro ad altri come Ferrari e Sauber.

Una piacevole sorpresa è che la Racing Bulls continua a posizionare Hadjar in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren 362 punti

2. Ferrari 165 punti

3. Mercedes 159 punti

4. Red Bull Racing 144 punti

5. Williams 54 punti

6. Racing Bulls 28 punti

7. Haas 26 punti

8. Kick Sauber 16 punti

9. Aston Martin 16 punti

10. Alpine 11 punti

