Charles Leclerc festeggia le nozze con la fidanzata Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc è stato recentemente immortalato durante una cerimonia di famiglia, in compagnia della sua fidanzata Alexandra Saint‐Mleux. La coppia ha trascorso una giornata speciale circondata da parenti e amici in un clima di gioia e commozione.

L’astro della Ferrari, che dopo le gare ad Imola, a Monte Carlo e il recente weekend a Barcellona si concede un meritato riposo, si sta ora preparando per un importante impegno nei prossimi giorni.

Nello stesso fine settimana, il fratello maggiore di Leclerc, Lorenzo Tolotta‐Leclerc, ha celebrato il suo matrimonio con la dottoressa Charlotte Di Pietro. Anche il fratello minore, Arthur, ha partecipato alla cerimonia, indossando un completo coordinato per sottolineare l’importanza del momento.

Diverse immagini hanno fatto il giro dei social: Arthur ha condiviso l’istante in cui è stato tagliato il torta e una foto della coppia in uscita dalla cerimonia, accompagnata dal messaggio "L’amore è nell’aria".

Alexandra Saint‐Mleux ha inoltre pubblicato alcuni video sul suo profilo Instagram, mostrando il momento in cui la coppia, all’uscita dalla cerimonia, è stata accolta con entusiasmo dagli invitati.

Conosciuta per il suo ruolo di ambasciatrice del marchio Rhode e per il suo stile sempre impeccabile, la giovane di 22 anni continua a mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, pur essendo una presenza costante nel paddock di Ferrari durante i weekend di gara, spesso accompagnata dal fedele e adorabile cane Leo Leclerc.

Correlato: Le buone notizie della Ferrari dopo il GP di Spagna

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato