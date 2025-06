Le buone notizie della Ferrari dopo il GP di Spagna

Ferrari ha annunciato una notizia positiva dopo il Gran Premio di Spagna del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Fred Vasseur, il responsabile del team, ha dichiarato ai media: "Preferisco essere secondi piuttosto che quarti o quinti. Considerando che, dopo la squalifica in Cina, eravamo indietro di 50-60 punti rispetto a Mercedes e Red Bull e ora li abbiamo sorpassati, negli ultimi quattro o cinque eventi abbiamo fatto un lavoro degno.

"Tuttavia, il nostro obiettivo non è accontentarci del P2, ma puntare alla vittoria. In Spagna, ad esempio, non eravamo lontani per ritmo nei primi 40 giri, quindi dobbiamo continuare a spingere nella stessa direzione. È fondamentale migliorare anche di una decima di secondo: un margine apparentemente esiguo che può determinare una notevole differenza in termini di posizionamento".

Vasseur ha spiegato che, pur non essendo l’ala anteriore il fattore determinante, ogni gara mostra sfumature diverse e la gestione dei pneumatici – in termini di consistenza e rendimento – riveste un ruolo importante. Un adeguamento minimo, per quanto piccolo, può trasformare l’intera griglia e fare la differenza nelle posizioni finali.

Come si è posizionato il Campionato Costruttori dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha sancito il dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Montemeló per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso, ma ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, con Antonelli che si è dovuto ritirare e Verstappen che ha dato di matto nel finale, finendo per essere penalizzato. Chi ha sfruttato al meglio la gara è arrivato dietro ad altri come Ferrari e Sauber.

Una piacevole sorpresa è che la Racing Bulls continua a posizionare Hadjar in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren – 362 punti

2. Ferrari – 165 punti

3. Mercedes – 159 punti

4. Red Bull Racing – 144 punti

5. Williams – 54 punti

6. Racing Bulls – 28 punti

7. Haas – 26 punti

8. Kick Sauber – 16 punti

9. Aston Martin – 16 punti

10. Alpine – 11 punti

