URGENTE: Ferrari sotto inchiesta della FIA

Lo scorso fine settimana in Spagna è entrata in vigore la direttiva tecnica TD018. Sebbene l'impatto iniziale sulla griglia sembrasse contenuto, la FIA ha deciso di sottoporre i derivati anteriori della Ferrari a controlli aggiuntivi prima della sessione di qualifiche.

Secondo quanto riportato da Formula Analisi Tecnica, con l’introduzione della direttiva tecnica 018 la FIA ha perfezionato le modalità di ispezione dei derivati anteriori, mirando a limitarne la flessibilità. Le squadre sfruttano infatti questo componente per raggiungere velocità elevate in rettilineo senza rinunciare al necessario carico aerodinamico in curva.

Il settimanale italiano evidenzia che, appena prima della sessione di qualifiche, la Ferrari è stata convocata dalla FIA, creando un clima di tensione. Il direttore tecnico Enrico Cardile era presente e, a conclusione della sessione, ha avuto luogo un breve incontro tra Loïc Serra, Jérôme D’Ambrosio e il responsabile del team Ferrari, Frédéric Vasseur.

Al momento non è ancora chiara la ragione che ha spinto la FIA ad adottare questo controllo extra, soprattutto se si considera che già in questa stagione sono stati respinti vari design del derivato anteriore della Ferrari per non conformità alle normative. Questo intervento risulta particolarmente curioso, essendo applicato esclusivamente alla squadra italiana nonostante il componente sia ormai consolidato.

Come si è posizionato il Campionato Costruttori dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha sancito il dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Montemeló per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso, ma ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, con Antonelli che si è dovuto ritirare e Verstappen che ha dato di matto nel finale, finendo per essere penalizzato. Chi ha sfruttato al meglio la gara è arrivato dietro ad altri come Ferrari e Sauber.

Una piacevole sorpresa è che la Racing Bulls continua a posizionare Hadjar in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren – 362 punti

2. Ferrari – 165 punti

3. Mercedes – 159 punti

4. Red Bull Racing – 144 punti

5. Williams – 54 punti

6. Racing Bulls – 28 punti

7. Haas – 26 punti

8. Kick Sauber – 16 punti

9. Aston Martin – 16 punti

10. Alpine – 11 punti

