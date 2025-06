L'esperto sottolinea il problema principale di Hamilton alla Ferrari

Johnny Herbert ritiene che Lewis Hamilton sia smarrito in Ferrari e si domanda se il sette volte campione del mondo abbia ormai superato il suo periodo migliore. "Sembra proprio che Hamilton abbia perso la rotta", commenta Herbert su InstantWithdrawalBettingSites. "Non sono convinto che quella velocità pura, che lo ha contraddistinto per tutta la carriera, sia ancora presente. Credevo che le sue doti eccezionali in pista gli avrebbero consentito di superare le problematiche della vettura, ma adesso sembra essersi arenato.

"L'immagine che trasmette non è particolarmente rassicurante, e non è la prima volta che assistiamo a un fenomeno simile nello sport. Nigel Mansell vinse il campionato nel 1992, si trasferì negli Stati Uniti per competere nel 1993 e, al suo ritorno nel 1994, non era più lo stesso. Michael Schumacher ha vissuto una situazione analoga: dopo una pausa, ritornò in pista, ma non ritrovò il Michael inconfondibile di una volta.

"La situazione si presenta complicata. Anche Charles Leclerc non sembra completamente a suo agio con la vettura, pur riuscendo regolarmente a scalare il podio. In Ferrari sono state adottate decisioni strategiche discutibili e la comunicazione radio lascia talvolta molto a desiderare.

"Hamilton, invece, pare non aver ancora creato quel legame essenziale con il suo ingegnere di gara. Dalla vittoria nella gara sprint in Cina, non è riuscito a ritrovare il suo ritmo ideale".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

