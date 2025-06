Lewis Hamilton, tra nuove polemiche nella sua vita privata

Lewis Hamilton, campione di F1, ha scatenato l’indignazione dei residenti londinesi a causa degli alberi presenti nel giardino sul retro della sua villa, stimata 18 milioni di sterline.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Comune del Royal Borough of Kensington and Chelsea ha autorizzato il taglio di due meli dopo che era stata presentata una richiesta in cui si sosteneva che tali alberi non fossero all’altezza degli standard estetici del quartiere.

La stessa richiesta prevedeva inoltre il potature di un albero di limone e di una magnolia, giustificata dal fatto che la loro chioma invadava gli spazi adiacenti agli edifici.

Questa non è la prima volta che le intenzioni di Hamilton di modificare il verde della sua proprietà scatenano polemiche: nel 2022 il pilota fu criticato per aver rimosso un susino dal suo giardino, nonostante un preventivo rapporto tecnico confermasse che l’albero era ormai al capolinea.

Fonti vicine al team hanno spiegato che, pur avendo un certo affetto per l’albero in questione, Hamilton ha preferito sostituirlo con un ciliegio, il cui splendore in fiore ricordava quello di un melo, in vista del deterioramento irreversibile dell’originario esemplare.

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

