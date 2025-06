Lewis Hamilton rischia di essere LICENZIATO dalla Ferrari?

Se avevamo bisogno di una prova che l’unione tra Lewis Hamilton e Ferrari sarebbe stata un vero richiamo per la Formula 1 nel 2025, l’evoluzione di questa storia lo conferma senza ombra di dubbio. Che si tratti di un successo clamoroso o di un fallimento clamoroso, le prestazioni del campione attirano sempre l’attenzione.

Esaminando i primi nove weekend di Gran Premio, il bilancio più equilibrato è che l’avvio di Hamilton sia stato deludente. Il suo rendimento, pur rimanendo al di sopra di alcune polemiche interne e delle esibizioni altalenanti di altri piloti, appare piuttosto tenue. Le aspettative per un sette volte campione, tuttavia, rimangono altissime.

Hamilton è giunto in Ferrari durante l’inverno, proveniente dalla Mercedes, con l’obiettivo di replicare il successo di Michael Schumacher a Maranello e di conquistare il campionato mondiale. Il suo scopo è superare il record dei sette titoli, di cui cinque vinti con le iconiche monoposto rosse.

Tuttavia, finora il britannico è stato oscurato dal suo compagno di squadra, Charles Leclerc, sia in qualifica che in gara. Attualmente, Hamilton si posiziona al sesto posto in classifica con 71 punti, restando a 23 punti dal rivale monegasco. Con questo margine, sarebbe necessaria almeno una vittoria per colmare il divario, senza che il pilota abbia ancora conquistato un podio in Ferrari.

Vi sono tuttavia barlumi di ottimismo: una partenza dominante in Cina, che ha incluso la pole e la vittoria nella sprint, insieme a un podio a Miami, suggeriscono che non tutto sia negativo. Ma le aspettative elevate per un pilota del suo calibro fanno sì che ogni prestazione al di sotto dell’eccellenza venga criticata, anche se risultati simili non avrebbero sorpreso altri contendenti.

È fondamentale che Hamilton costruisca un solido rapporto con il team per migliorare in pista. Tuttavia, l’attuale dinamica interna preoccupa sia i tifosi che gli addetti ai lavori, evidenziando difficoltà di adattamento alla cultura secolare della Ferrari.

Prime immagini di allarme per Lewis Hamilton

Forse sarebbe opportuno per Hamilton affidarsi ai consigli del quattro volte campione mondiale Alain Prost. Il pilota francese entrò a far parte della Scuderia nel 1990, all’apice della sua carriera, e in meno di due anni passò dall’essere un contendente al titolo all’essere esonerato. Non fu un singolo episodio a rovinare la sua esperienza, ma una serie di critiche alle prestazioni, conflitti interni e una gestione poco abile dei rapporti con la stampa italiana, sempre tanto influente a Maranello.

Sono già emersi segnali preoccupanti, come la tesa relazione con l’ingegnere di pista Riccardo Adami, evidenziata da scambi taglienti durante le gare. Questi episodi lasciano intendere che Hamilton non si sia ancora completamente ambientato nell’atmosfera e nella cultura del team.

Anche i media italiani iniziano a mostrare segni di inquietudine. Alcuni quotidiani, come il Corriere della Sera, insinuano che l’arrivo del britannico in Ferrari sia “una storia d’amore in crisi”. Finché i risultati di Hamilton non diventeranno costanti e paragonabili a quelli di Leclerc, queste critiche negative difficilmente scompariranno, influenzando sia i tifosi che il clima all’interno della Scuderia.

Nonostante ciò, Hamilton è riuscito a evitare ulteriori polemiche commentando, dopo la performance sotto le aspettative al Gran Premio di Spagna, che la sua Ferrari fosse “la peggiore che avesse mai avuto”. Anche se queste parole furono pronunciate prima di accorgersi del danno al telaio della SF25, criticare la vettura non rappresenta una strategia in grado di conquistare il favore dei tifosi né di migliorare i rapporti interni.

Alain Prost fu esonerato dalla Ferrari alla fine della stagione 1991

Perché Alain Prost è stato esonerato dalla Ferrari?

La leggenda narra che Prost arrivò a paragonare la sua Ferrari a un camion, episodio che, secondo il racconto popolare, gli costò l’esonero. Pur non essendo del tutto accurata, questa versione simboleggia la goccia che fece traboccare il vaso dopo una serie di scontri e insuccessi. In maniera similare, alcuni osservatori avvertono già che Hamilton potrebbe finire in una situazione altrettanto complicata.

Correre per la Ferrari è un’arma a doppio taglio. Il prestigio del team è innegabile, ma le pressanti esigenze di successo, la cultura interna così peculiare e l’obbligo di mantenere un’immagine impeccabile di fronte a una tifoseria e a una stampa esigenti rappresentano sfide non da poco. Finora, Hamilton non è riuscito a farsi largo in molti di questi ambiti.

Con il rinnovo delle normative previsto per il 2026, sarebbe impensabile una separazione tra Hamilton e Ferrari prima di quel cambiamento. Tuttavia, l’inizio di questa stagione non ha risposto alle aspettative e, a confronto con i leggendari eroi della Scuderia, la prestazione di Hamilton richiama più alla mente Prost che Schumacher.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

