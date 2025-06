Russell ha fatto un'importante RIVELAZIONE sull'incidente con Verstappen

George Russell era già pronto ad informare il suo team dell’infrazione commessa da Max Verstappen durante il Gran Premio di Spagna.

Secondo nuove immagini diffuse nel podcast Pitstop di Jake Boys e Fabio Bocca, il pilota britannico avrebbe premuto immediatamente il pulsante della radio per segnalare l’incidente, tanto da lasciare tutti a bocca aperta per la rapidità dell’azione. Jake e Fabio, che vantano 268mila follower su Instagram, hanno analizzato i recenti sviluppi nel mondo della Formula 1 nella loro ultima trasmissione.

Russell pronto ad agire via radio dopo il contatto con Verstappen

Jake ha raccontato: “La disputa tra George e Max è tuttora in corso. Non avevo mai visto un pilota premere il pulsante della radio con così tanta rapidità, ancor prima dell’impatto. Il suo gesto evidenzia tutta l’urgenza di comunicare immediatamente con la direzione gara, esemplificando un’impazienza quasi insofferente, come se volesse già mettersi in contatto con la FIA.”

Anche Fab ha confermato che Russell aveva agito con deliberatezza: “Ha posizionato la sua vettura in quel punto per una ragione ben precisa, motivo per cui a Verstappen è stata inflitta una penalità che peserà notevolmente sulla sua corsa per il titolo.” Forse il britannico voleva spingere Verstappen a commettere un errore?

