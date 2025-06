La speranza di Antonelli per il GP del Canada

Dopo un inizio fulmineo, Andrea Kimi Antonelli ha subito rallentato il proprio slancio a causa di alcune problematiche riscontrate con la monoposto.

Il giovane pilota, che aveva incantato i tifosi con una partenza promettente, ha dovuto affrontare il suo secondo abbandono in tre settimane, subito dopo il Gran Premio di Spagna. Questo episodio, che ha sorpreso molti, lo costringe a riflettere sulle difficoltà tecniche emerse e a concentrarsi su come perfezionare le performance per il prosieguo della stagione.

Durante la conferenza stampa di Barcellona, Antonelli ha commentato gli imprevisti verificatisi, evidenziando l’importanza di lavorare sui dettagli tecnici. "In Canada affronteremo un circuito completamente diverso e torneremo a utilizzare le gomme C6, per cui sarà fondamentale comprenderne a fondo il comportamento", ha dichiarato il pilota, sottolineando che la conoscenza precisa delle caratteristiche della gomma sarà decisiva per migliorare le prestazioni nelle prossime gare.

