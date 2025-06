Mercedes fa scalpore paragonando Verstappen a un tassista

Il contatto tra Max Verstappen e George Russell nella fase finale del Gran Premio di Spagna ha acceso un intenso dibattito. Il pilota olandese è finito sotto accusa per una manovra ritenuta volutamente pericolosa, che lo ha reso protagonista del giro di pista dopo la gara.

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha dichiarato a corriere.it che la condotta di Verstappen in Spagna non ha posto in Formula 1. Con una sorprendente analogia, ha paragonato il comportamento del pilota a quello di alcuni tassisti di Roma e Napoli, commentando: "Ha guidato come quei tassisti, in maniera aggressiva e senza rispettare le regole".

Reazioni e critiche nel mondo del traffico

Alcuni tassisti hanno subito espresso il loro dissenso. Un operatore ha osservato che Verstappen dovrebbe concentrarsi sul proprio team, mentre un altro ha sottolineato come la sua guida risulti persino più spericolata e rischiosa rispetto a quella dei conducenti abituati al traffico cittadino. Un terzo, in toni ancora più critici, ha affermato:

"Mi piacerebbe vedere i piloti muoversi tra cantieri, traffico, scooter e golf cart. Roma oggi è una giungla, non un circuito di Formula 1". Ha enfatizzato anche il fatto che, per chi vive del trasporto passeggeri, ogni incidente equivale a una giornata di lavoro persa.

Come conseguenza dell'incidente, Verstappen dovrà fare attenzione nelle prossime due gare, per evitare il superamento del limite di penalità che lo vedrebbe escluso da una corsa. Il weekend scorso gli erano già stati contestati tre punti, portando il totale a undici dei dodici ammessi. Se dovesse aggiungersi anche un ulteriore punto, in Canada o in Austria, il pilota si troverebbe automaticamente in una situazione di squalifica. Pur non avendo ancora ufficializzato una scusa, su Instagram ha dichiarato che quanto accaduto non avrebbe mai dovuto verificarsi.

