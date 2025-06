Verstappen chiede scusa dopo l'incidente con Russell al GP di Spagna

La stella della Red Bull e campione in carica di Formula 1, Max Verstappen, ha rilasciato un comunicato dopo il Gran Premio di Spagna di domenica scorsa.

In una dichiarazione ufficiale, il pilota olandese ha commentato l’incidente trascorso in pista con il compagno di Mercedes, George Russell, episodio durante il quale sembrava dirigere intenzionalmente la sua monoposto verso il rivale, che stava rallentando per lasciargli la precedenza. I commissari di gara sono intervenuti prontamente, decretando una penalità di 10 secondi, decisione ritenuta da alcuni, tra cui l’ex campione Nico Rosberg, insoddisfacente, tanto da suggerire la squalifica del pilota.

La punizione ha fatto retrocedere Verstappen alla decima posizione, infliggendo un duro colpo alle sue ambizioni di conquistare un quinto titolo mondiale consecutivo e di eguagliare un importante record. Oltre alla penalità temporale, la FIA ha revocato ulteriori tre punti dalla sua superlicenza, a testimonianza della gravità dell’episodio. Con 11 punti accumulati negli ultimi 12 mesi, il campione si avvicina al limite di 12, oltre il quale verrebbe sospeso per una gara. I primi di questi punti scadranno il 30 giugno, costringendolo a completare due Gran Premi senza ulteriori infrazioni.

Verstappen si avvicina alla sospensione

In un post su Instagram, il pilota ha ripercorso la sfida a Barcellona, ammettendo che l’incidente con Russell avrebbe potuto essere evitato. Ha spiegato che, nonostante una strategia audace e una gara combattuta, l’arrivo della safety car ha modificato i ritmi della competizione.

La scelta degli pneumatici fino all’ultimo momento e alcune manovre dopo il restart hanno intensificato la sua frustrazione, portandolo a un’azione da cui si è subito pentito. “Do il massimo per il team e, in certi momenti, le emozioni possono prendere il sopravvento. La vittoria e la sconfitta si condividono. Ci vediamo a Montreal”, ha concluso Verstappen.

