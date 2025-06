La Ferrari risponde alle dichiarazioni allarmanti di Hamilton

Il direttore Ferrari, Fred Vasseur, ha cercato di distendere l’atmosfera dopo le dichiarazioni allarmanti di Lewis Hamilton in seguito al Gran Premio di Spagna, affermando che la scuderia non ha motivo di farsi prendere dal panico.

Durante la conferenza stampa a Barcellona, Hamilton, visibilmente deluso per il settimo posto, ha definito la gara la peggiore della sua carriera. La penalizzazione inflitta a Max Verstappen aveva riposizionato il sette volte campione del mondo al sesto posto e, in poche parole, il pilota ha criticato Ferrari per quella che sembrava una mancanza di risposte, confessando di non vedere l’ora di abbandonare il circuito.

Smentire il panico

Vasseur ha minimizzato le critiche di Hamilton, sottolineando: "Abbiamo l’esperienza per non trarre conclusioni affrettate basandoci sui primi commenti di un pilota dopo la gara". Ha aggiunto che, se qualcuno volesse creare allarme, potrebbe farlo, ma nel caso di Ferrari la situazione è tutt'altro che motivo di preoccupazione.

Il direttore del team ha inoltre evidenziato come Hamilton abbia dominato per quasi il 70% della gara, superando Russell, e ha ricordato che, nonostante un problema tecnico subito poco prima dell’uscita del safety car – che ha portato a completare 45 giri prima di ulteriori complicazioni – la serata si è svolta senza ulteriori intoppi.

