Mercedes sottolinea il PROBLEMA PRINCIPALE di Antonelli

La Mercedes ha indicato qual è stato il principale problema che ha avuto Andrea Kimi Antonelli durante il passato Gran Premio di Spagna.

Toto Wolff, team principal, ha commentato cosa è successo al pilota italiano nella scorsa gara: "Purtroppo, Kimi non ha avuto la possibilità di lottare per i punti a causa di un guasto al motore.

“È stato un weekend difficile per noi. Di solito abbiamo molti problemi con le alte temperature, e la gestione degli pneumatici è il nostro problema principale quando l’asfalto è così caldo come qui a Barcellona.

"Il quarto posto di George non è certamente il risultato che cercavamo, ma è comunque meglio di quanto ci aspettassimo alla vigilia della gara. Ora avremo il tempo di analizzare a fondo tutti i dati raccolti durante il weekend e concentrarci sullo sviluppo del potenziale della vettura.

"Sappiamo bene su quali aree dobbiamo lavorare: il surriscaldamento degli pneumatici rimane una grande sfida. Fortunatamente, la stagione è ancora lunga e siamo determinati a lavorare duramente per continuare a migliorare le nostre prestazioni", ha commentato.

Correlato: Kimi Antonelli lancia un FORTE reclamo alla Mercedes per il GP di Spagna

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato