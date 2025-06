Kimi Antonelli lancia un FORTE reclamo alla Mercedes per il GP di Spagna

Andrea Kimi Antonelli non si è tirato indietro e ha rivolto dure critiche alla Mercedes per la strategia adottata durante il Gran Premio di Spagna.

In dichiarazioni rilasciate a Motorsport.com, il pilota italiano ha spiegato: "È stata una gara decisamente solitaria e devo ammettere di essere rimasto molto deluso dalla strategia adottata.

"Con le gomme medie mi sentivo in gran forma, soprattutto verso la fine, quando il ritmo si era stabilizzato, ed è davvero un peccato dover concludere in questo modo. Il motore non aveva mai fatto intendere alcun problema nei giri precedenti; tutto è accaduto all’improvviso e non avevo percepito nulla di anomalo finché non si è presentato il guasto.

"Certamente è stato un colpo triplo molto difficile da digerire, ma da qui in avanti mi concentrerò per tornare ancora più forte alla prossima gara. Ora avrò il tempo di rimettere in ordine le idee e raccogliere tutto l'insegnamento necessario per affrontare con grinta il Gran Premio in Canada."

Com'è la classifica costruttori dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nel campionato costruttori dopo i segnali di risveglio da parte della Ferrari.

Sul circuito di Montmeló non c’è stato molto margine di manovra per i piloti, dato che il layout della pista non consente molti sorpassi chiari, ma alcuni hanno comunque attaccato a fondo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, dato che Antonelli ha dovuto ritirarsi e Verstappen ha perso la testa nel finale, finendo per essere penalizzato. I team che hanno saputo approfittarne al meglio sono stati Ferrari e Sauber.

Una gradita sorpresa è che Racing Bulls continua a mantenere Hadjar costantemente in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren 362 punti

2. Ferrari 165 punti

3. Mercedes 159 punti

4. Red Bull Racing 144 punti

5. Williams 54 punti

6. Racing Bulls 28 punti

7. Haas 26 punti

8. Kick Sauber 16 punti

9. Aston Martin 16 punti

10. Alpine 11 punti

