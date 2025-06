Antonelli svela un messaggio preoccupante sulla Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha rivelato un messaggio preoccupante riguardo alle ultime gare disputate con la Mercedes.

In un'intervista alla stampa al termine del Gran Premio di Spagna, il pilota italiano ha commentato: "È stata una tripletta difficile per noi, ma ora abbiamo il tempo necessario per ripartire."

Ha poi aggiunto: "Non vedo l'ora di correre a Montreal per il mio primo Gran Premio in Canada. La pista e l'asfalto, uniti alle miscele Pirelli che utilizziamo, sono molto diversi da quelli che conosciamo a Barcellona.

"Metteremo in pratica tutto ciò che abbiamo appreso nelle ultime tre settimane, analizzeremo ogni dettaglio e torneremo più forti in due settimane."

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con profonde radici nel mondo delle corse: suo padre, Marco, è stato pilota ed è oggi il proprietario dell'AKM Motorsport, team attivo nel Campionato Italiano di F4. La carriera del giovane è iniziata a soli sette anni nel karting, dove ha presto mostrato un talento eccezionale, vincendo la Gran Final Internacional EasyKart due anni dopo il suo debutto. In seguito, Antonelli ha affinato le sue abilità nelle competizioni WSK, conquistando nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della Copa ROK.

L'anno seguente ha dominato sia la WSK Super Master Series che la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima esperienza nel Campionato Mondiale FIA. Questi risultati straordinari non sono passati inosservati e hanno portato Toto Wolff, capo della Mercedes, a includerlo nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021 il pilota ha compiuto il salto verso i monoposto, gareggiando nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: sebbene in Italia abbia ottenuto diversi podi, è negli Emirati che ha brillato davvero, segnandosi due vittorie e chiudendo al terzo posto in classifica.

L'anno successivo Antonelli è tornato nel panorama italiano con una stagione dominante, vincendo il titolo del Campionato Italiano F4 con 13 vittorie e una serie invidiabile di pole position, tranne che in poche gare. Ha replicato il successo anche nella ADAC F4, aggiudicandosi il titolo con nove vittorie e 12 podi. Questi impressionanti traguardi hanno permesso al giovane di farsi spazio nel mondo della Formula 1, affiancandosi a nomi noti come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, con il sostegno di figure di spicco che riconoscono in lui un futuro promettente.

