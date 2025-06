Antonelli si aspetta un grande cambiamento dopo il GP di Spagna

Después un inizio fulminante, Andrea Kimi Antonelli ha visto rallentare il suo slancio a causa di problemi tecnici con la monoposto.

Il pilota ha abbandonato la gara per la seconda volta in tre settimane in questa triple-header, subito dopo il Gran Premio di Spagna, una circostanza che ha deluso il giovane talento della stagione.

Dopo la gara a Barcellona, Antonelli ha commentato l’accaduto e ha illustrato le aree su cui intende migliorare nelle prossime corse. “Adesso avrò l’opportunità di riposarmi e rimettere in sesto la mia mente. Abbiamo provato di tutto e ho cercato di imparare il più possibile da ogni informazione per tornare ogni volta più forte,” ha dichiarato.

“Sto migliorando, mi sono classificato meglio e avevo il potenziale per concludere in una buona posizione. Comunque, è stato positivo ritrovare un ritmo di gara competitivo,” ha concluso.

