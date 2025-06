Chiedono la PEGGIORE punizione possibile per Verstappen!

Il campione del mondo Nico Rosberg ha dichiarato che l'unico modo corretto per valutare l'azione di Max Verstappen nei confronti di George Russell era esibire immediatamente la bandiera nera, con conseguente squalifica del pilota olandese.

Il tedesco ha sottolineato come Verstappen abbia trasformato la sua monoposto in un'arma, un comportamento assolutamente inammissibile in una competizione che richiede il massimo rispetto per le regole e la sicurezza di tutti i partecipanti.

Durante la fase finale della gara, Verstappen aveva optato per gomme morbide al restart, ma la strategia si è rivelata errata. Nella prima curva, il pilota olandese ha quasi perso il controllo della sua RB21, permettendo a Charles Leclerc di sorpassarlo. Poco dopo, George Russell si è avvicinato sfiorando la vettura di Verstappen, il quale, cedendo momentaneamente la posizione, ha reagito con un ulteriore contatto, intensificando la tensione in pista.

Terrible

La situazione è ulteriormente precipitata quando l'ingegnere di gara di Verstappen, Gianpiero Lambiase, gli ha consigliato: "Max, puoi lasciare passare Russell? Ti conviene lasciarlo andare." Pochi istanti dopo, Verstappen ha colpito l'auto di Russell, provocandone danni significativi e suscitando forti polemiche sulla correttezza delle decisioni in pista.

In un'intervista a Sky Sports F1, Rosberg non ha nascosto il suo giudizio severo: "Verstappen merita subito la bandiera nera. Ha attaccato Russell deliberatamente; questo comportamento è davvero inaccettabile. Fin dall'inizio, Max era nel giusto e, vedendo che il team si era girato contro di lui, ha reagito in modo esagerato. È fondamentale inviare un messaggio chiaro per evitare che episodi simili possano ripetersi."

