Leclerc SUPPORTA Verstappen nel problema con Russell

En un episodio controverso avvenuto durante il Gran Premio di Spagna, dopo le polemiche tra George Russell e Max Verstappen, quest’ultimo è stato protagonista di un breve scontro con Charles Leclerc.

Il pilota Ferrari, intervenuto subito dopo la gara sul Circuit de Barcelona-Catalunya, ha dichiarato di comprendere appieno la frustrazione del pilota olandese, ammettendo di nutrire un certo risentimento nei confronti di Verstappen.

Con un risultato 1-2, Oscar Piastri e Lando Norris hanno lanciato la McLaren in vantaggio, rafforzando significativamente la posizione sia in classifica piloti che in quella costruttori.

Verstappen, costretto a terminare la gara con pneumatici duri a seguito dell’uscita del safety car dopo l’incidente con Kimi Antonelli, ha subito alcune contraddizioni: inizialmente ha perso tempo mentre Leclerc lo superava, per poi essere raggiunto da Russell, e, dopo un violento contatto con una Mercedes, si è ritrovato dalla quarta decimato a decimo a seguito di una penalizzazione. L’azione di sorpasso di Leclerc ha comportato anche un contatto, sebbene il pilota lo abbia minimizzato.

Leclerc sorpreso dalla scelta degli pneumatici della Red Bull

"Nel momento in cui mi sono accorto che Max aveva scelto di utilizzare pneumatici duri, ho pensato subito: 'Non è la scelta migliore per affrontare le ultime cinque curve, soprattutto se non è necessario conservarli'", ha spiegato Leclerc durante la conferenza stampa a Montmeló.

"Con questa consapevolezza, sapevo di poter attaccare con reali possibilità di salire sul podio. Max si è spinto al limite nell’ultima curva, perdendo aderenza nella parte posteriore, e ho colto l’opportunità per sorpassarlo, assicurandomi finalmente il terzo posto. Durante la rettilinea finale si è verificato un lieve contatto tra di noi." I commissari, dopo aver analizzato attentamente l’incidente, hanno deciso di non intervenire con sanzioni.

Verstappen ha poi dichiarato via radio di essere stato "sfondato" da Leclerc e, dopo il primo contatto con Russell, di aver richiesto un’ulteriore penalizzazione. Comprendendo la frustrazione dell’avversario, il pilota monegasco ha commentato: "Probabilmente anche io avrei reagito nello stesso modo se la situazione fosse stata invertita.

Abbiamo lottato con tutte le nostre forze per guadagnare un posto sul podio e recuperare la terza posizione, e credo che lui sapesse bene quanto fosse complicato gareggiare con quegli pneumatici. Io ho approfittato dell’occasione sorpassando dall’interno; lui ha cercato di tagliarmi la via, ma grazie al suo errore sono riuscito ad ottenere il vantaggio, spostandomi leggermente a sinistra nel sorpasso."

