Wolff critica Verstappen e sottolinea i problemi razziali

Mercedes e il suo team principal, Toto Wolff, ha escluso ogni giustificazione per l’azione intrapresa da Max Verstappen nei confronti di George Russell.

In un primo momento Wolff aveva ipotizzato che l’olandese stesse affrontando un problema tecnico, ma quando è emerso che si trattava di una mossa deliberata il punto di vista è divenuto immediatamente netto. Durante il Gran Premio di Spagna, Verstappen non ha offerto la sua migliore prestazione: la gara procedeva con regolarità fino a quando la Red Bull ha optato per schierare una configurazione a tre piloti per poter sfidare le McLaren. Dopo il rientro della safety car, attivata in seguito al ritiro di Kimi Antonelli, i piloti si sono raggruppati nuovamente, e qui sono scoppiate le tensioni.

Nel corso della ricollocazione in pista, Verstappen ha inizialmente gareggiato contro Charles Leclerc, ma nella prima curva è intervenuto anche Russell. Il pilota ha così recuperato la corsia passando attraverso la zona di fuga, posizionandosi di nuovo davanti al britannico. In seguito si è constatato che non era tenuto a cedere la posizione; tuttavia, su indicazione del suo ingegnere di gara, Gianpiero Lambiase, ha provveduto a farlo, azione che alla fine ha portato a un ulteriore contatto con Russell, complicando ulteriormente la situazione.

Wolff: "Sembrava che Verstappen avesse un problema"

"In realtà non riesco a spiegare cosa sia successo, se sia stata la rabbia a prendere il sopravvento. Sembrava infatti che avesse notevoli difficoltà uscendo dalla quarta curva", ha dichiarato Wolff su F1TV.

In un primo momento il team principal aveva addirittura ipotizzato un malfunzionamento tecnico: "Improvvisamente, la portiera si è spalancata e il pilota ha sterzato bruscamente verso George, un comportamento davvero insolito che non riesco a comprendere".

Quando il giornalista Chris Medland ha fatto notare il messaggio del team GP che invitava Verstappen a cedere la posizione, Wolff ha compreso l’entità dell’azione. "È diventato evidente in quel frangente che si trattava di pura impulsività, un comportamento assolutamente inaccettabile in pista", ha concluso.

