Ecco la classifica PILOTI dopo il GP di Spagna.

Il Gran Premio di Spagna ha offerto una gara ricca di emozioni e colpi di scena.

Oscar Piastri ha dominato la corsa con sicurezza, consolidando la sua leadership nel Campionato Piloti insieme a Lando Norris. In un contesto di intensa competizione, l'eccessiva aggressività di Max Verstappen nelle fasi finali ha avuto conseguenze importanti: il pilota, infatti, è stato penalizzato e relegato alla decima posizione, contribuendo a creare ulteriori distacchi in classifica e a rendere la lotta per il titolo ancora più incerta.

Il talento dei novizi non ha potuto brillare: Andrea Kimi Antonelli, considerato il miglior rookie, ha abbandonato a causa di un malfunzionamento alla sua unità di potenza. Sul fronte spagnolo, la serata ha offerto risultati contrastanti, con Fernando Alonso che ha ottenuto finalmente i suoi primi punti stagionali, mentre Carlos Sainz ha faticato, ritrovandosi nelle retrovie.

Anche il comparto Ferrari ha vissuto una giornata complicata: Lewis Hamilton ha faticato a recuperare posizioni, terminando nuovamente dietro Charles Leclerc, che ha conquistato un podio fondamentale per il team.

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Oscar Piastri 186 punti

2. Lando Norris 176 punti

3. Max Verstappen 137 punti

4. George Russell 111 punti

5. Charles Leclerc 94 punti

6. Lewis Hamilton 71 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 48 punti

8. Alexander Albon 42 punti

9. Isack Hadjar 21 punti

10. Esteban Ocon 20 punti

11. Nico Hülkenberg 16 punti

12. Lance Stroll 14 punti

13. Carlos Sainz 12 punti

14. Pierre Gasly 11 punti

15. Yuki Tsunoda 10 punti

16. Oliver Bearman 6 punti

17. Liam Lawson 4 punti

18. Fernando Alonso 2 punti

19. Franco Colapinto 0 punti

20. Gabriel Bortoleto 0 punti

