Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP di Spagna

El Gran Premio di Spagna ha confermato il dominio di McLaren in Formula 1, sebbene il campionato costruttori inizi a mostrare qualche segnala interessante grazie a Ferrari.

Sul circuito di Montmeló, le limitate opportunità di sorpasso hanno imposto una disciplina ferrea, spingendo i piloti a dare il massimo in ogni fase della gara nonostante il tracciato impegnativo e la gestione tattica della corsa.

Mercedes e Red Bull hanno faticato a mantenere costanza: mentre Antonelli è stato costretto all'abbandono, Verstappen ha commesso errori decisivi nelle fasi finali, sfociando in una sanzione. Nel frattempo, squadre come Ferrari e Sauber hanno colto al volo le opportunità offerte dall’evento. Di particolare rilievo è la prestazione di Racing Bulls, che continua a mantenere Hadjar costantemente nella zona dei punti, sottolineando la determinazione della squadra in un weekend ricco di emozioni.

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP di Spagna?

1. McLaren — 362 punti

2. Ferrari — 165 punti

3. Mercedes — 159 punti

4. Red Bull Racing — 144 punti

5. Williams — 54 punti

6. Racing Bulls — 28 punti

7. Haas — 26 punti

8. Kick Sauber — 16 punti

9. Aston Martin — 16 punti

10. Alpine — 11 punti

