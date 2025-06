Hamilton non vede soluzione alla sua situazione con la Ferrari

Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Spagna con un retrogusto agrodolce, soprattutto dopo essere stato superato da una Sauber.

Hamilton si è classificato in sesta posizione, ma il fatto che Hulkenberg abbia terminato la gara davanti a lui ha provocato notevole frustrazione nel pilota britannico.

La delusione di Hamilton è stata evidente nelle poche, ma decise, dichiarazioni post-gara. "Non c'è nulla da segnalare. È stata semplicemente una brutta giornata. La strategia si è rivelata efficace e il team ha dato il massimo", ha commentato il pilota. Ha aggiunto: "Ho passato una giornata davvero difficile, tanto che le parole sembrano non bastare. È stata terribile e non ha senso cercare di spiegarla. Non è colpa tua", rivolgendosi al giornalista, "Semplicemente non so cosa dire".

Infine, quando gli è stato chiesto se credesse che la Ferrari potesse risolvere i problemi della vettura, Hamilton ha risposto in maniera netta: "Ne sono assolutamente certo di no".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, Hamilton potrebbe optare per un salario base ridotto, che verrebbe però fortemente potenziato dalle bonus legate alle prestazioni.

Il quotidiano italiano indica che il pilota incasserebbe circa 40 milioni di euro a stagione. Il contratto, della durata di due anni con un'opzione per un terzo, permetterebbe al sette volte campione del mondo di superare facilmente la soglia dei 100 milioni di euro complessivi, bonus inclusi.

