Le aspirazioni realistiche della Mercedes dopo il GP di Spagna

Toto Wolff ha commentato il risultato della Mercedes in Spagna, sottolineando come il ritmo della squadra abbia giocato un ruolo decisivo nella corsa, consentendo a George Russell di concludere al quarto posto.

Nonostante la concorrenza sia stata evidentemente più veloce, il team ha saputo trarre un aspetto positivo dalla gara, lasciando intravedere margini di miglioramento per i prossimi appuntamenti.

L'approccio adottato ha offerto spunti interessanti per analizzare la performance della scuderia in una delle tappe più impegnative della stagione.

Dopo che Andrea Kimi Antonelli ha dovuto abbandonare la gara a causa di problemi tecnici, la situazione si è evoluta in modo inaspettato. Russell, infatti, si è trovato a un passo dal podio a seguito della sanzione inflitta a Max Verstappen.

"Se guardiamo i leader, non siamo stati sufficientemente rapidi. Loro, invece, sono semplicemente stati molto più veloci", ha dichiarato Wolff. Ha aggiunto: "Max, in qualche modo, è riuscito a mantenere il ritmo, mentre noi abbiamo faticato. Quindi, il quarto posto è un risultato lusinghiero. Avremmo potuto arrivare sul podio se non fosse stata la situazione finale di Max, ma queste sono le circostanze."

Come è finito il Gran Premio di Spagna 2025?

