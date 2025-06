Verstappen conferma di aver urtato intenzionalmente Russell

Max Verstappen ha dato il via alla gara in modo davvero brillante. Subito dopo la prima curva ha superato Lando Norris, conquistando momentaneamente il secondo posto.

Tuttavia, ben presto è emerso che il ritmo della Red Bull non teneva il passo della McLaren, consentendo a Norris di recuperare terreno sull’ultima rettilinea. Nel tentativo di ottenere un vantaggio per la fase finale, la Red Bull Racing ha optato per una strategia a tre soste, cercando di sfruttare al meglio un diverso setup di gomme, in un confronto diretto con Norris e l’emergente Oscar Piastri.

Con undici giri ancora da percorrere, il Mercedes di Kimi Antonelli si è fermato improvvisamente, costringendo l’uscita della safety car. Mentre i primi tre piloti si dirigevano ai box per montare un set di pneumatici morbidi, Verstappen ha ricevuto il composto duro per la sua Red Bull, scelta confermata in radio con l’affermazione:

“Questa era l’unica opzione”. Alla ripartenza il pilota olandese ha quasi perso il controllo, permettendo a Charles Leclerc e George Russell di lanciarsi prontamente all’attacco.

In seguito, Verstappen ha optato per la linea esterna, lasciando indietro il concorrente della Mercedes. Pur dovendo cedere la posizione, il contatto con Russell sembrava avvenuto quasi in maniera deliberata e ha portato a una penalizzazione di dieci secondi, che ha fatto concludere il campione del mondo in decima posizione in classifica.

Verstappen risponde al Gran Premio di Spagna

Dopo la gara, Verstappen ha commentato gli effetti negativi della safety car, definendola un elemento che non ha giovato affatto alla strategia complessiva. “È stato un peccato – ha spiegato – perché, alla fine, la safety car non ci ha offerto alcun vantaggio. Non avevamo praticamente gomme nuove, ma solo un set di pneumatici morbidi che aveva già compiuto sei giri. Ripensandoci, forse avremmo dovuto evitare l’uscita dai box, anche se i composti duri non offrivano l’aderenza necessaria e sei giri di uso limitato non permettevano di sfruttarli al massimo.”

I composti duri, infatti, non garantivano una grip adeguata, e nella curva finale l’auto ha perso il controllo. Nel bel mezzo della rettilinea, un altro pilota ha urtato una delle sue ruote e, già nella prima curva, si intuisce l’impatto che avrebbe avuto su Leclerc. “Mi è sembrato evidente che, se in seguito si dovesse cedere quella posizione, non potevo accettare la situazione”, ha dichiarato il campione olandese.

Per quanto riguarda l’incidente controverso con George Russell, Verstappen si è limitato a commentare con tono ironico: “Ci siamo semplicemente scontrati”. Alla domanda se avrebbe potuto evitare il contatto, la sua risposta è stata concisa: “Così è andata”. Quando gli è stato chiesto il motivo per cui non l’abbia evitato, ha ammesso, visibilmente scosso: “Non ne ho idea, davvero, non lo so.”

