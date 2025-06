Piastri vince il GP di Spagna; Antonelli, con un incubo sulla macchina

Il Gran Premio di Spagna ha confermato il talento di Oscar Piastri, capace di imporsi in pista e far valere la superiorità della McLaren, con Lando Norris e Charles Leclerc che lo hanno inseguito da vicino. Fin dal via, i piloti in lotta per le prime posizioni hanno mostrato grande determinazione, trasformando la gara in una vera battaglia strategica e ricca di imprevisti.

Il circuito di Barcellona-Catalunya ha offerto davvero emozioni. Al giro 29, la prima uscita è arrivata quando Alex Albon ha subito un danno all’ala anteriore in seguito a un contatto con Liam Lawson, il quale, a pochi giri di distanza, ha coinvolto nuovamente Oliver Bearman. Nel frattempo, Fernando Alonso ha messo a segno la sua migliore prestazione dell’anno, concludendo in maniera eroica la gara al nono posto e riconquistando così la zona punti.

La giornata per Mercedes si è rivelata contrastante: mentre il giovane Andrea Kimi Antonelli ha dovuto lasciare la corsa per problemi tecnici pochi giri dopo l’inizio, il britannico George Russell non è riuscito a raggiungere il podio, un duro colpo in vista del campionato costruttori. Ferrari, invece, ha celebrato un buon momento grazie a Charles Leclerc, che ha chiuso al terzo posto, seguito da una solida performance di Lewis Hamilton.

Anche se Carlos Sainz ha lottato per guadagnare punti, non ce l’ha fatta – un risultato che ha aggravato la giornata della Williams, privata di punteggio dopo il ritiro di Alexander Albon. Franco Colapinto è riuscito a completare la gara senza incidenti, nonostante continuasse a presentare difficoltà in Alpine, classificandosi al 17° posto, mentre il suo compagno Pierre Gasly ha combattuto fino alla fine per assicurarsi la nona posizione.

Il restart dopo il Safety Car ha regalato momenti di grande spettacolo: Charles Leclerc ha provocato un contatto con Max Verstappen durante il riavvio e, successivamente, ha innescato un ulteriore incidente con Russell, culminato in una penalità di 10 secondi per il britannico. Questi eventi hanno ulteriormente alimentato l’intensità di una gara che, ancora una volta, ha evidenziato l’imprevedibilità e la passione della Formula 1.

Come si è concluso il Gran Premio di Spagna 2025?

1. Óscar Piastri

2. Lando Norris

3. Charles Leclerc

4. George Russell

5. Nico Hülkenberg

6. Lewis Hamilton

7. Isack Hadjar

8. Pierre Gasly

9. Fernando Alonso

10. Max Verstappen

11. Liam Lawson

12. Gabriel Bortoleto

13. Yuki Tsunoda

14. Carlos Sainz

15. Franco Colapinto

16. Esteban Ocon

17. Oliver Bearman

18. Andrea Kimi Antonelli

19. Alexander Albon

