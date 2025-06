Hamilton e la Ferrari rispecchiano l'incubo della Mercedes al GP di Spagna

Lewis Hamilton e Ferrari hanno regalato al Gran Premio di Spagna una gara avvincente, con il pilota britannico che ha superato il suo ex compagno di squadra, George Russell, in una competizione intensa.

In coppia con il nuovo compagno Charles Leclerc, Hamilton ha messo in campo una manovra spettacolare, mentre Russell e Kimi Antonelli hanno perso terreno, scendendo rispettivamente al sesto e settimo posto fin dai primi istanti della corsa.

Mercedes ha espresso preoccupazione per il ritmo in gara e per le difficoltà nella gestione degli pneumatici in condizioni di caldo: una partenza perfetta era dunque fondamentale per le ambizioni del team.

All'inizio del tracciato, Max Verstappen ha compiuto un sorpasso magistrale sul pilota della McLaren Lando Norris, mentre Oscar Piastri ha mostrato solidità, guidando momentaneamente i contendenti principali al titolo, anche se successivamente il pilota olandese ha riconquistato la leadership.

Hamilton lucida alla partenza, ma le sfide restano

Il sette volte campione Hamilton è riuscito a superare Leclerc in griglia per la seconda volta da quando condividono la scuderia, evidenziando però un ritmo in gara che differiva chiaramente da quello del compagno Ferrari.

La sua manovra iniziale lo aveva posizionato subito dietro a Norris nella lotta per l'ultimo gradino del podio, ma il divario si è rapidamente allargato. Dopo nove giri, il pilota si trovava a cinque secondi dal rivale, con Leclerc sempre in corsa, costringendo la squadra a riorganizzare l'ordine di marcia per permettere al compagno di attaccare i primi tre posti.

Il Gran Premio di Spagna si è così trasformato in una battaglia intensa tra i protagonisti del campionato, con un inizio dinamico e ricco di azione che ha lasciato il segno. Pur culminando in un netto vantaggio per la McLaren, la Ferrari ha raccolto preziosi punti per il campionato dei costruttori, dimostrando la propria capacità di restare competitiva nonostante le difficoltà tecniche e strategiche affrontate in pista.

