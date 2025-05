La griglia di partenza per il Gran Premio di Spagna 2025 si è definita dopo una sessione di qualifiche intensa al Circuit de Barcelona-Catalunya, svoltasi nel corso del weekend.

Il leader del campionato, Oscar Piastri, ha conquistato la pole position per la nona gara di stagione, in una pista in cui 24 delle ultime 34 vittorie sono state ottenute partendo dalla prima fila. Questo vantaggio potrebbe rivelarsi decisivo per una storica vittoria davanti al pubblico di casa.

Il compagno di squadra di Piastri, Lando Norris, occuperà l’altra estremità della prima fila, rafforzando la posizione della McLaren nel campionato costruttori. Nel frattempo, l’attuale campione Max Verstappen si è assicurato il terzo posto sul podio, ma, nonostante il suo buon passato in Spagna, dovrà esprimersi al massimo sin dalla partenza per poter superare i McLaren.

George Russell ha invece guadagnato posizioni dopo il disastro di Monaco, mentre Lewis Hamilton, della Ferrari, ha sorpassato il compagno Charles Leclerc – un episodio raro in questa stagione – per registrare il quinto posto in qualifica, spingendo Leclerc al settimo.

Griglia di partenza del GP di Spagna

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Lewis Hamilton 6 Kimi Antonelli 7 Charles Leclerc 8 Pierre Gasly 9 Isack Hadjar 10 Fernando Alonso 11 Alexander Albon 12 Gabriel Bortoleto 13 Liam Lawson 14 Lance Stroll 15 Oliver Bearman 16 Nico Hulkenberg 17 Esteban Ocon 18 Carlos Sainz 19 Franco Colapinto 20 Yuki Tsunoda

Cosa è successo nelle qualifiche per il GP di Spagna?

Fernando Alonso ha confermato le sue buone sensazioni e ha vissuto una vera rinascita durante le qualifiche per il Gran Premio di Spagna. La pole position e la prima fila sono andate alla McLaren, con Oscar Piastri in testa, che ha preceduto di 0.209 secondi Lando Norris.

Dietro di loro si è classificato Max Verstappen, seguito da George Russell e Lewis Hamilton. Il resto della Top 10 è stato completato nell’ordine seguente: Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Isack Hadjar e Fernando Alonso.

Il pilota spagnolo potrebbe conquistare i suoi primi punti stagionali proprio in casa. Durante la Q2 le cose sono state più prevedibili e sono stati eliminati i piloti che raramente vediamo accedere all’ultima fase. Non sono passati alla lotta per la pole Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Lance Stroll e Oliver Bearman.

Nel primo turno di eliminazione ci sono state diverse sorprese. Yuki Tsunoda della Red Bull si è classificato all’ultimo posto, alle spalle di Franco Colapinto, Carlos Sainz, Esteban Ocon e Nico Hülkenberg.

