LA PROMESSA DELLA Mercedes a Kimi Antonelli

Mercedes ha fatto una promessa ad Andrea Kimi Antonelli per evitare di commettere un errore terribile.

Toto Wolff, team principal, ha raccontato a cosa si è impegnato con il pilota italiano all'inizio della sua carriera: “Fa parte del suo processo di apprendimento, credo che l'anno scorso siamo giunti alla conclusione che abbiamo commesso un errore nel mettere Kimi in pista a Monza, nella sua prima sessione di Formula 1, davanti al pubblico di casa, e lui voleva fare particolarmente bene.

E penso che Imola sia stata probabilmente la tempesta perfetta perché è dove vive. È la sua pista di casa, la scuola, la famiglia, la squadra di calcio locale, tutte le persone che lo hanno aiutato lungo la sua carriera. Tutti volevano un po' di Kimi. E sai, già il venerdì era distrutto. E ho parlato con lui il sabato. Mi ha detto: 'Non ho energie per tutto questo'.

Ed è chiaro, è giovane, vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Non vuole essere scortese con amici, familiari, tifosi, tutti quelli che lo circondano. E, sai, è anche, come dire, quello che io – la guida che gli ho dato, sai, a un certo punto, devi – devi proteggerti, nasconderti nella tua stanza, nella sala tecnica la domenica, e tutto il resto passa in secondo piano.

E credo che tutti noi insieme, la famiglia, ci siamo resi conto che era troppo, e che è un errore che non ripeteremo”, ha raccontato.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

