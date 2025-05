Mercedes RICONOSCE di non trattare Antonelli e Russell allo stesso modo

Mercedes ha rivelato che in Spagna i piloti George Russell e Andrea Kimi Antonelli non ricevono lo stesso trattamento.

Andrea Shovlin, capo ingegnere di gara, ha commentato: "È stata una giornata solida durante la quale abbiamo portato a termine il nostro programma senza imprevisti. Abbiamo chiuso le sessioni del venerdì senza bandiere rosse o altre interruzioni, seguendo un piano intensivo studiato appositamente e realizzato con successo.

"L’obiettivo era analizzare alcuni recenti problemi nelle sessioni di prova lunga, tenendo conto delle configurazioni molto diverse dei monoposto, un’esperienza da cui abbiamo tratto importanti insegnamenti."

Shovlin ha inoltre sottolineato che le alte temperature a Barcellona, destinate a persistere nel corso del weekend, renderanno difficile mantenere gli pneumatici in perfette condizioni per l’intero stint, elemento che potrebbe trasformare la gara in una sfida intrigante. I dati raccolti verranno analizzati questa sera per decidere quali regolazioni apportare in vista della sessione di domani.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

