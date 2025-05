La Ferrari riceve un duro colpo dalla Red Bull

Christian Horner è stato legato alla Ferrari dopo i Gran Premi di Spagna e Monaco. Il capo della Red Bull Racing ha preso con leggerezza queste voci, scherzando sul motivo per cui non potrebbe mai lavorare per la Scuderia.

Horner respinge tali speculazioni definendole pura fantasia: "È lusinghiero essere associato ad altri team, ma la mia lealtà è al 100% con la Red Bull. Ho sempre scommesso su un progetto a lungo termine e questo non cambierà."

Durante la conferenza stampa al Circuit de Barcelona-Catalunya ha aggiunto: "In questo settore circolano molte storie, ma chi lavora all’interno del team conosce la realtà. Il mio italiano è persino peggiore dell’inglese di Flavio, quindi come potrebbe funzionare un eventuale scambio?"

Secondo il quotidiano tedesco Bild, alcune settimane fa la Ferrari avrebbe avuto un contatto informale per discutere di un possibile passaggio.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

