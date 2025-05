I tifosi NON POSSONO CREDERE a quello che Leclerc ha detto sulla Ferrari

Charles Leclerc ha lanciato un messaggio inaspettato riguardo alle prestazioni della Ferrari durante il venerdì di prove per il Gran Premio di Spagna.

Il pilota monegasco ha commentato che la giornata si è rivelata più positiva del previsto, grazie a una vettura che ha dimostrato un potenziale superiore alle aspettative.

“La macchina ora mostra un rendimento migliore, spero di riuscire a sfruttarla al massimo. Certo, resta ancora del lavoro da fare, ma siamo davvero vicini a ottenere i risultati sperati. Vedremo domani come evolverà la situazione”, ha dichiarato Leclerc con decisione.

Anche il team principal, Fred Vasseur, ha intervenuto per chiarire la situazione. Interrogato sulla pazienza di Charles, Vasseur ha manifestato la sua fiducia nel pilota, sottolineando che, nonostante la vettura non sia la migliore in assoluto, è comunque in grado di ottenere buoni risultati a Monaco e in altre gare.

“Il contributo di Leclerc è fondamentale: nonostante le difficoltà, lui ha dimostrato ancora una volta di saper dare il massimo in pista. È un lavoro di squadra che richiede impegno costante, e vedo in lui un pilota con grande determinazione”, ha commentato.

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Spagna?

La Ferrari è rimasta vicina alla McLaren, mentre Franco Colapinto ha dovuto affrontare un'emergenza per un incendio sulla sua vettura durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2025.

Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo della sessione grazie a un giro in 1:13.718 secondi, superando di appena 0.367 Max Verstappen. Dietro di loro sono arrivati i piloti Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Oscar Piastri ha completato le prime cinque posizioni, seguito da Liam Lawson, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Fernando Alonso ha chiuso 13º, Carlos Sainz 15º e Franco Colapinto è arrivato ultimo dopo che la sua Alpine ha avuto problemi al motore.

Questa è stata la prima sessione in F1 dopo che la FIA ha introdotto una direttiva che rende più severe le misure contro la flessione delle ali anteriori, una questione che ha generato molta polemica nelle ultime settimane. Questi sono i risultati della prima sessione di prove libere in vista del prossimo Gran Premio di Spagna del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP1 GP di Spagna

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Max Verstappen 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Liam Lawson 7 Oliver Bearman 8 Isack Hadjar 9 Yuki Tsunoda 10 Pierre Gasly 11 George Russell 12 Lance Stroll 13 Fernando Alonso 14 Nico Hulkenberg 15 Carlos Sainz 16 Gabriel Bortoleto 17 Ryo Hirakawa 18 Kimi Antonelli 19 Victor Martins 20 Franco Colapinto

