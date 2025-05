Hamilton confessa profonda delusione dalla Ferrari in Spagna

Lewis Hamilton ha rivelato di essere rimasto profondamente deluso dopo le sessioni di prove libere del venerdì per il Gran Premio di Spagna.

Il pilota britannico ha parlato con i media dopo le FP2 e ha lasciato un messaggio molto duro sulla sua situazione in Ferrari: “Beh, non direi che in questo momento sto motivando il team. Semplicemente bisogna restare concentrati, continuare a lavorare senza sosta. Semplicemente, non bisogna arrendersi.

Bisogna andare avanti, continuare a impegnarsi e concentrarsi sulla risoluzione dei problemi, che è ciò che cercheremo di fare. Ma, sai, arrivi a un venerdì sperando in una buona giornata, e invece non va bene. Poi hai un weekend a Monaco dove, all’improvviso, la macchina sembra fantastica. Onestamente, pensavo che oggi la macchina sarebbe andata bene, ma non è stato così.

Non è andata male nella prima posizione, ma la seconda è stata decisamente peggiore e, naturalmente, questo è frustrante per tutti. Abbiamo avuto un problema che ci ha fatto perdere un po’ di carico aerodinamico. Speriamo che, una volta risolto per domani, saremo in una posizione migliore", ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

