Ferrari si è classificata vicina alla McLaren, mentre Franco Colapinto ha dovuto fronteggiare un’emergenza a seguito di un incendio in vettura durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2025.

Lando Norris ha registrato il miglior tempo della sessione, realizzando un giro in 1:13.718 e superando di appena 0,367 secondi Max Verstappen. A seguire si sono distinti i bolidi Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Oscar Piastri ha completato i primi cinque, seguito da Liam Lawson, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Fernando Alonso si è classificato al 13° posto, Carlos Sainz al 15° mentre Franco Colapinto ha concluso la sessione ultimo, a causa di problemi al motore della sua Alpine.

Questa è stata la prima sessione dopo l’introduzione, da parte della FIA, di misure più rigide per contrastare il cosiddetto “flex” sugli spoiler anteriori, una questione che ha animato il dibattito nelle ultime settimane.

Risultati FP1 del Gran Premio di Spagna

Ecco i risultati della prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Spagna del Mondiale 2025 di Formula 1.

FP1 GP di Spagna

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Max Verstappen 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Liam Lawson 7 Oliver Bearman 8 Isack Hadjar 9 Yuki Tsunoda 10 Pierre Gasly 11 George Russell 12 Lance Stroll 13 Fernando Alonso 14 Nico Hulkenberg 15 Carlos Sainz 16 Gabriel Bortoleto 17 Ryo Hirakawa 18 Kimi Antonelli 19 Victor Martins 20 Franco Colapinto

Com’è la classifica costruttori dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

